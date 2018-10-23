Invictus Games: сборная Украины завоевала еще одно "золото" (фото) [ Редактировать ]
Третью золотую награду на Invictus Games принес в копилку сборной Украины Александр Гавриленко, который стал лучшим в соревнованиях по пауэрлифтингу в среднем весе.
"Три попытки и каждая была рекордной для его группы - 165 кг, 172 кг и финальные 177 кг! Настоящий козак - сильный, мужественный, непокоренный", - пишет пресс-служба украинской команды в Facebook.
22 октября Александр Белобоков и Сергей Ильчицький принесли две первые золотые награды сборной Украины. Медали они получили в гребле на тренажерах. 21 октября бронзовую награду в велогонках на Invictus Games получил Денис Фищук.
Invictus Games - международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие ранены военнослужащие и ветераны.
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