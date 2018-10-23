Президентские рейтинги Вилкула выросли - эксперт [ Редактировать ]
Политологи прокомментировали заявление Александра Вилкула в правоохранительные органы о преступлениях в прокуратуре. Напомним, в прошлый вторник Рада не проголосовала представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Вилкула.
Политолог Алексей Рожнов, разбираясь в вопросе почему прокуратура выбрала объектом нападок именно Вилкула, отметил, что определяющим в этом деле является реальный президентский рейтинг оппозиционера, который угрожает нынешней власти. "Посмотрите кого "прессуют" силовики. Они получают фамилии, на которые надо нападать, не просто так. У власти есть реальные данные по поддержке того или иного политика. На этих реальных данных и формируются "расстрельные списки". Вот и причина того, что прокуратура взялась за Вилкула".
Также он прокомментировал результаты голосований Рады и последующее резонансное заявление Вилкула о преступной группировке в прокуратуре: "В результате голосования, лишь 137 нардепов поддержали снятие неприкосновенности с Вилкула. По сути, это стало очередным громким провалом Луценко и заявкой Вилкула на участие в избирательной кампании президента. Получилось, что власть вместо того, чтобы "сбить" Вилкула руками ГПУ, дала этим бестолковым "делом" реальный импульс его президентской кампании. Что очень важно, учитывая, что юго-восток сейчас ищет единого кандидата".
В свою очередь политолог Николай Спиридонов отмечает, что "Вся эта история с попыткой власти посадить Вилкула также стала и сигналом условному "бело-голубому" электорату".
Эксперт уверен, что, учитывая обсуждающийся в обществе поиск единого кандидата от оппозиционных сил, "шансы Вилкула заметно повысились, как раз благодаря активности Луценко и активности Вилкула против самого Луценко".
Напомним, 19 октября 2018 Вилкул подал заявления в СБУ, Нацполицию, ДБР и ГПУ о преступлениях работников прокуратуры.
Ранее, во время рассмотрения "дела" Вилкула в парламенте, выяснилось, что прокуратура пытками выбивала из свидетелей показания против Вилкула. Видео заявления свидетеля – 70-летнего Вадима Кобыляцкого, который признался, что его бросили в неотапливаемую камеру зимой, было показано прямо в зале заседания парламента. Кроме того, нардеп предоставил доказательства, что дело против него является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура прекратили свое действие еще в 2001 году.
Юристы заявляют, что силовикам, которые в "деле Вилкула" подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю из государственной собственности, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
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