День рекламиста: лучшие ролики за последние 10 лет [ Редактировать ]
Представить себе современный мир без рекламы практически невозможно. Она окружает нас в кафе и магазинах, на улице, появляется даже не любимых сайтах в интернете.
Реклама начала развиваться в конце 19 века и к настоящему времени некоторые ролики стали едва ли не произведениями искусства. Или, по меньшей мере, мини-фильмами.
В честь Дня рекламиста podrobnosti.ua собрали лучшие рекламные ролики последних 10 лет.
Always
Old Spice
Evan
"Насилие можно предупредить, если вы замечаете знаки".
Edeka
Panda Cheese
M&Ms
Pepsi
Honda
Volkswagen
Coca-Cola
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