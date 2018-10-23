Представить себе современный мир без рекламы практически невозможно. Она окружает нас в кафе и магазинах, на улице, появляется даже не любимых сайтах в интернете.

Реклама начала развиваться в конце 19 века и к настоящему времени некоторые ролики стали едва ли не произведениями искусства. Или, по меньшей мере, мини-фильмами.

В честь Дня рекламиста podrobnosti.ua собрали лучшие рекламные ролики последних 10 лет.

Always

Old Spice

Evan

"Насилие можно предупредить, если вы замечаете знаки".

Edeka

Panda Cheese

M&Ms

Pepsi

Honda

Volkswagen

Coca-Cola