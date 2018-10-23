Светлана Лобода в цепях и коже задала "горячий" тренд (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонником своим новым образом.
Лобода надела блестящее серебристое платье-мини, черную кожаную куртку с цепями, темные очки сфотографировалась у зеркала, ради дополнительного ракурса сбоку, и выложила фото в в Instagram.
Образ понравился фанатам. За полдня публикация певицы собрала более 60 тысяч лайков.
"Вы очень красивая", "Идеальная", "Крутой образ", "Слишком нереальная", "Слишком идеальная", "Куколка!", "Такая стильная, шикарный образ", - прокомментировали пользователи.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
До этого Лобода впервые показалась с мужем.
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