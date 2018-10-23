23 октября в школе № 1 Павлограда Днепропетровской области более тысячи учеников не допустили к занятиям после того, как в кабинете химии разбилась ампула с бромом.

Учительница химии готовилась к урокам и выпустила из рук ампулу с бромом, которая разбилась. По всему зданию школы распространился специфический запах, сообщает местное издание "ТН-Экспресс".

Об инциденте сразу сообщили в ГСЧС и Центр лабораторных исследований.

"По совету специалистов, сейчас мы будем проводить проветривание и генеральную уборку школы с мыльным раствором до тех пор, пока запах не исчезнет. А детей сегодня мы отпустили домой", - комментирует Ирина Викторовна.

Учительница химии чувствует себя нормально, ее отправили домой.

До этого в Запорожье из школы экстренно эвакуировали 353 человека из-за того, что одна из учениц распылила едкое вещество.