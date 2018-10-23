На Донбассе перестали стрелять [ Редактировать ]
С начала суток 23 октября на Донбассе не было выстрелов со стороны боевиков.
"С начала этого периода до 11 часов враг воздержался от огневых провокаций. Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями", - сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Он уточнил, что за прошедшие сутки, 22 октября, украинские военные зафиксировали 12 вражеских обстрелов. На участках, где противник применял оружие активно, украинские военные адекватно отвечали, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь. Всего военнослужащие Объединенных сил открывали огонь лишь 5 раз.
В Минобороны добавили, что за сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.
Как сообщалось, 22 октября населенный пункт Счастье несколько часов обстреливали из гранатометов.
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