Восьмирічний Дмитрик потребує невідкладної операції

Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні - ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. Через сильну вразливість організму - в палату до нього лікарі нікого не пускають