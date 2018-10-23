Михаил Добкин стал дедушкой [ Редактировать ]
Народный депутат и бывший губернатор Харьковщины Михаил Добкин стал дедушкой. Его дочь Алла родила первенца. Первые фото ребенка девушка выставила на своей странице в Instagram.
Мальчика назвали в честь прадеда - Марком.
Роды прошли 22 октября в Вене. Новорожденный весил 2900 г, рост - 47 см.
Публикация от Алла Михайловна (@alladobkina007)
Ранее Юрий Луценко стал дедом.
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