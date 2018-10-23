"Поставьте свечку": актриса "Дизель шоу" рассказала о состоянии после аварии [ Редактировать ]
Актриса Яна Глущенко, которая вместе с другими участниками "Дизель шоу" попала 20 октября в смертельное ДТП, рассказала о своем текущем состоянии.
"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте", - написала она в Іnstagram, передает "Сегодня".
Она также попросила не писать"придуманные вами же диагнозы и прогнозы".
"Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и тд, эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", - написала Яна.
Скрин: segodnya.ua
Напомним, утром, 20 октября, артисты юмористического проекта "Дизель Шоу" попали в ДТП под Киевом, в результате которого погибла актриса Марина Поплавская.
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