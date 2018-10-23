Актриса Яна Глущенко, которая вместе с другими участниками "Дизель шоу" попала 20 октября в смертельное ДТП, рассказала о своем текущем состоянии.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте", - написала она в Іnstagram, передает "Сегодня".

Она также попросила не писать"придуманные вами же диагнозы и прогнозы".

"Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и тд, эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", - написала Яна.

Скрин: segodnya.ua

Напомним, утром, 20 октября, артисты юмористического проекта "Дизель Шоу" попали в ДТП под Киевом, в результате которого погибла актриса Марина Поплавская.