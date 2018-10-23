Луна является одним из самых загадочных спутников Земли. Каждый месяц полная Луна может существенно менять наш повседневный ритм. Однако существуют приметы и суеверия, которые помогут находиться в ладу с мистической планетой и даже привлечь удачу.

Приметы и суеверия в полнолуние

Увидев полную Луну, подержите в руке кошелек или деньги

Чтобы стать богатым, лучше не начинать новую работу в полнолуние, но все старые дела должны быть закончены

Если увидеть полную Луну через правое плечо - это к счастью

Чтобы сохранить красоту, женщина должна спать в зоне, скрытой от лунных лучей света

Чтобы в любовных отношениях все ладилось, нужно в полнолуние проделать следующее: крепко связать два носка, мужской и женский, положить перед сном под свою подушку и спать так до утра

В полнолуние нельзя стричь волосы и ногти

В полнолуние нельзя делать предложение руки и сердца - брак будет недолгим или несчастливым

Лучшее время для предложения - на растущей Луне

Кольца для свадьбы так же в полнолуние не покупают

Первый поцелуй, случившийся в полнолуние, прочит счастливые и долгие отношения.

А вот что ждать каждому из знаков зодиака в Полнолуние, читайте тут.