В Киеве из Центра социально-психологической реабилитации №1 на проспекте Маяковского, 28-В, сбежали шестеро воспитанников. Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.



Дети пропали 22 октября. Их месторасположение сейчас неизвестно.

Самой старшей издетей, Марии Коваленко, 14 лет. Самому младшему, Виктору Ратушняку, 9. Некоторые из сбежавших подростков, в частности, Мария Коваленко, ранее уже самовольно покидали учреждение.

Ранее в Днепре сирота сбежала из больницы.