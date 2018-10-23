В Киеве шестеро детей сбежали из приюта [ Редактировать ]
В Киеве из Центра социально-психологической реабилитации №1 на проспекте Маяковского, 28-В, сбежали шестеро воспитанников. Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.
Дети пропали 22 октября. Их месторасположение сейчас неизвестно.
Самой старшей издетей, Марии Коваленко, 14 лет. Самому младшему, Виктору Ратушняку, 9. Некоторые из сбежавших подростков, в частности, Мария Коваленко, ранее уже самовольно покидали учреждение.
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