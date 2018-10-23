Во вторник, 23 октября, в Киеве мужчина умер на трамвайной остановке.

Об этом сообщает dtp.kiev на своей странице в Facebook.

Трагедия случилась прямо посреди улицы Дегтяревской. На место происшествия прибыла "скорая" и констатировала смерть.

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