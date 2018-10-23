В Киеве мужчина ждал трамвай и умер [ Редактировать ]
Фото: dtp.kiev.ua
Во вторник, 23 октября, в Киеве мужчина умер на трамвайной остановке.
Об этом сообщает dtp.kiev на своей странице в Facebook.
Трагедия случилась прямо посреди улицы Дегтяревской. На место происшествия прибыла "скорая" и констатировала смерть.
Ранее мы писали о том, что в Черновцах ребенок умер от опасной инфекции.
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