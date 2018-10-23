Сегодня в Киеве состоялась презентация национальной образовательной программы "Человек. Семья. Мир", разработанной Благотворительным фондом Октая Алиева

Презентация проходила в рамках международного форума "Инновации в современном образовании", передает издание "Газета.юа".

Как отмечают в Благотворительном Фонде Октая Алиева, "Человек. Семья. Мир" – национальная образовательная программа, разработчиками которой выступили украинские ученые и педагогические институты.

"Программа разработана командой украинских ученых и тремя педагогическими институтами Украины на основании европейской методики преподавания для решения сложившейся в Украине социальной проблемы – спада рождаемости, развала семей (70% разводов новых браков) и уменьшению населения страны (-10 млн с 1991 года)", - отмечают в фонде.

Во время презентации Октай Алиев отметил, что цель программы - научить подрастающее поколение главной науке жизни, а именно создать и сохранить семью.

"У нас в стране очень большое количество разводов, более 70%. При этом 30 лет назад было лишь 10%. Это говорит о том, что институт традиционной семьи испытывает кризис и наша образовательная система должна научить подрастающее поколение самой главной науке - как быть мамой, папой, мужем и женой", - отметил Алиев.

По его словам, программа "Человек. Семья. Мир" как раз направлена на сохранение традиционной семьи.

"К сожалению, современная система образования не предполагает такого предмета. Хотя это необходимо, чтобы дети не оставались несчастными, ведь современная семья это тоже наука, чтобы быть вместе, любить близких и своих детей", отметил Октай Алиев во время презентации.

Как отмечают в Благотворительном Фонде Октая Алиева, с 1 класса программа дает детям необходимые знания для построения крепкой семьи. При внедрении этой программы во все школы Украины уже в ближайшие 10 лет она даст ощутимые результаты и исправит сложившуюся негативную тенденцию.

С сентября 2018 программа внедряется в столичные и региональные школы Украины, более двух лет преподается в США.