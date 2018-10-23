Вмешательство в выборы: США начали кибероперацию против России [ Редактировать ]
Кибернетическое командование США начало первую операцию с целью предотвращения распространения дезинформации и вмешательства России в выборы. Об этом сообщает The New York Times.
"Киберкомандование Соединенных Штатов нацелено на отдельных российских оперативников, чтобы попытаться удержать их от распространения дезинформации с целью вмешательства в выборы", - говорится в сообщении.
Кибернетические операции, проводимые в последние дни, являются первой известной зарубежной кампанией США для защиты американских выборов, в том числе промежуточных выборов в Конгресс, что состоятся в ноябре.
Согласно источникам издания, оперативникам российских спецслужб было разослано какие-то сообщения. Каким именно образом это было сделано – по электронной почте, через чаты или с помощью других каналов связи, не уточняется.
Киберкомандование США тоже направило своих специалистов в страны Европы, чтобы укрепить оборону союзников и партнеров страны в "противодействии попыткам России проникнуть в правительственные сети этих стран".
Ранее мы писали о том, что ЦРУ обвинило Россию в кибератаке в Украине.
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