Кибернетическое командование США начало первую операцию с целью предотвращения распространения дезинформации и вмешательства России в выборы. Об этом сообщает The New York Times.

"Киберкомандование Соединенных Штатов нацелено на отдельных российских оперативников, чтобы попытаться удержать их от распространения дезинформации с целью вмешательства в выборы", - говорится в сообщении.

Кибернетические операции, проводимые в последние дни, являются первой известной зарубежной кампанией США для защиты американских выборов, в том числе промежуточных выборов в Конгресс, что состоятся в ноябре.

Согласно источникам издания, оперативникам российских спецслужб было разослано какие-то сообщения. Каким именно образом это было сделано – по электронной почте, через чаты или с помощью других каналов связи, не уточняется.

Киберкомандование США тоже направило своих специалистов в страны Европы, чтобы укрепить оборону союзников и партнеров страны в "противодействии попыткам России проникнуть в правительственные сети этих стран".

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