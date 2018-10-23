За версією водія автокрана, в машини відмовили гальма

Масштабна ДТП в центрі Києва. На бульварі Лесі Українки зіткнулися одразу 18 автівок. Що стало причиною аварії розповість Юлія Касян.

Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на Бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду - на світлофорі.

"Слава Богу, что эта газель груженной оказалась. Она реально приостановила эту большую машину. Потому что, ситуация могла быть, намного все сложнее", - розповідає Юрій Булава, водій.

"Сильный удар произошел, соответственно повезло, что был пристегнут, поэтому лицо все цело . Потом второй удар - я в впереди стоящую машину врезался . Ну и начали все выходить смотреть , что произошло", - говорить Віталій Романюк, потерпілий.

На місці ДТП поліцейські встановили, що загалом зіткнулися 18 автівок та автокран. Однак водії стверджують - машин було більше.

"Впереди стоящая машина "Опель Астра" - водитель вышел посмотрел , там женщина, свои вмятины, села в авто и поехала дальше", - розповідає Віталій Романюк, потерпілий.

Допомога медиків знадобилася трьом постраждалим. Двом з них її надали на місці у швидкій. Одну жінку - водія "Мазди" ушпиталили.

"Попередньо забій живота, але там уже будуть дивитися лікарі, - констатує Станіслав Скрипник, інспектор патрульної поліції.

За версією водія автокрана, в машини відмовили гальма. Алкоголю в його крові правоохоронці не виявили. Чоловіка на місці перевірили на експрес-тесті, після чого забрали на наркоекспертизу до лабораторії.

"Можемо уже говорити, що слідчі кваліфікують цю подію за частиною 1, статті 286 ККУ, це порушення правил безпеки дорожнього руху. За вчинення такого правопорушення передбачено до трьох років обмеження волі", - говорить Оксана Блищик, начальник відділу комунікації ГУНП у Києві.

Причину та механізм автопригоди наразі з'ясовують слідчі. Чиїм коштом компенсуватимуть ремонт постраждалих автівок вирішить суд.