У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих. Постраждали дев'ятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані.

Спочатку злочинець накинувся на жінку, коли ж люди спробували їй допомогти, почав штрикати ножем і їх. Нападника затримали.

Раніше він уже шість разів був засуджений за розбій та крадіжки.