У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих [ Редактировать ]
У Стамбулі тюремник-утікач із ножем напав на перехожих. Постраждали дев'ятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані.
Спочатку злочинець накинувся на жінку, коли ж люди спробували їй допомогти, почав штрикати ножем і їх. Нападника затримали.
Раніше він уже шість разів був засуджений за розбій та крадіжки.
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