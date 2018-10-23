На Кіровоградщині пограбували квартиру ювеліра [ Редактировать ]
Сюжет, гідний блокбастера - розгорнувся на Кіровоградщині. Двоє злодіїв пограбували квартиру ювеліра - жителя міста Долинська. Проникли до помешкання, побили господаря і забрали коштовності та гроші.
Однак цього їм виявилося замало, тож грабіжники зв'язали чоловіка, посадили в машину і вимагали - вказати адресу майстерні. Дорогою нападники так поспішали, що привернули увагу поліції. У результаті переслідування - викрадачі злетіли з траси та в'їхали в паркан.
Злодіями виявились двоє росіян. Нині в поліції перевіряють чи не причетні вони до інших злочинів.
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