Сюжет, гідний блокбастера - розгорнувся на Кіровоградщині. Двоє злодіїв пограбували квартиру ювеліра - жителя міста Долинська. Проникли до помешкання, побили господаря і забрали коштовності та гроші.

Однак цього їм виявилося замало, тож грабіжники зв'язали чоловіка, посадили в машину і вимагали - вказати адресу майстерні. Дорогою нападники так поспішали, що привернули увагу поліції. У результаті переслідування - викрадачі злетіли з траси та в'їхали в паркан.

Злодіями виявились двоє росіян. Нині в поліції перевіряють чи не причетні вони до інших злочинів.