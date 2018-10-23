В Китаї відкрили найдовший у світі морський міст [ Редактировать ]
Найдовший у світі морський міст відкрили в Китаї. Конструкція, завдовжки 55 кілометрів з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина споруди переходить у підводний тунель.
Завдяки переправі час переїзду між двома адміністративними районами скоротився вшестеро. Та виїхати на міст власним авто не вийде - потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти в рейсовий автобус.
Рекордну споруду будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.
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