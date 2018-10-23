У Черкасах не можуть ввести в експлуатацію будинки сімейного типу

У Черкасах вже другий місяць не можуть ввести в експлуатацію чотири будинки сімейного типу. Їх для прийомних родин звів німецький благодійний фонд. Будівництво завершили ще в серпні й туди вже заїхали прийомні батьки, але забрати дітей із сиротинця їм не дозволяють - потрібно офіційно оформити житло