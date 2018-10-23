На ділянках, де окупанти поводяться зухвало і є загроза життю армійців, наші бійці отримують наказ - відкривати вогонь у відповідь. Зазвичай, після влучної відсічі, на лінії фронту встановлюється нетривале затишшя. З авдіївської промзони репортаж Ірини Баглай.

"Вот предохранитель, вот гашетка, вот затвор. За счет веса он четко стоит, нету ложит кучно. Хороший пулемет, мне нравится".

Олександр із гордістю показує свого "Максима", яким щовечора заспокоює агресивних бойовиків.

"Чапаев с ним воевал. Фильмы про чапаева там смотрели. Вот Анька там пулеметчица. У нас Аньки нет, у нас Санька-пулеметчик", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Розклад обстрілів у найманців стабільний - щойно сутеніє, відкривають вогонь.

"Є команда - дозвіл на відповідь. Вони зразу затихають дуже сильно. Вони деморалізовані нами", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

Злагоджені точкові відповіді наших бійців - єдиний спосіб встановити на передовій тишу. Хоча і вона може приховувати за собою загрозу.

Ось така тиша на передовій ніби ознака перемир'я, та це ілюзія. Бойовики змінили свою тактику, вони роблять одиночні постріли з мінометів або з РПГ, намагаючись заскочити зненацька наших військових.

"Вон трещина в стене. Попадание мины вот. Позавчера две 120. Ни с того, ни с сего одна утром полдесятого и вторая в 16", - розповідає Олег командир підрозділу ЗСУ.

Олександр саме був на посту, коли бетонні стіни здригнулися.

"Выхода не слышно было, что это алабама. Видимо миномет, это 82 мина через переходник прикрученная на выстрел РПГ", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Того ж вечора військові помітили рух на лінії окопів ворога. Під прикриттям туману бойовики спробували просунутися вперед.

"Вони боялися, що ми підемо вперед і зосередили на своєму передньому краї всі свої сили", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

З однієї добре забетонованої позиції бойовики просто не давали військовим продихнути. Били щільно й прицільно

Із дозволеної зброї армійцям вдалося придушити ворога. Бійці кажуть: тепер у противника на одну вогневу точку менше. А отже, зросли шанси відновити режим тиші.

"Отработали РПГ, закидали", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Тепер бойовики відбудовують свої фортифікаційні споруди. Наші ж військові теж укріплюються, при цьому так щоб не помітив противник.

"Тут метрів 30-40 тому так тихо. Вона як сама передова буває АГС, буває РПГ - не дають укріплятися як бачать нас", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.