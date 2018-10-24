Что ждет вас сегодня, 24 октября, и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Гороскоп на 24 октября для Овнов говорит, что вам стоит быть менее навязчивыми. Порой вы не контролируете свои требования, хотя они переходят все границы.

Научитесь принимать тот факт, что вам никто ничем не обязан. Укрепляйте иммунную систему, если не хотите заболеть.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 24 октября нужно заняться планированием семейного бюджета. Составьте список необходимых покупок и не отходите от него.

Не стоит доверять обманчивым акциям и покупать ненужные пока вещи, в любое время можно найти место, где продается то, что вам нужно, по адекватной цене.

Близнецы

Гороскоп на 24 октября для Близнецов говорит, что в этот день вы будете чувствовать себя немного уставшими, но до обеда это ощущение исчезнет.

Занимайтесь интересной работой, требующей абсолютной концентрации ума. Так день пройдет быстрее и с пользой.

Рак

Звезды говорят Ракам, что 24 октября нужно больше времени проводить со своей семьей. Если вдень вы заняты работой, то вечер обязательно посвятите самым близким людям.

Не стоит употреблять алкоголь, он разрушает вашу иммунную систему. Возможно, получите неожиданный сюрприз.

Лев

Астрологический прогноз для Львов на 24 октября говорит, что если будете расстраиваться по мелочам, то не избежите нервного срыва. Научитесь воспринимать мир таким, какой он есть.

Не идеализируйте людей и себя, только так вы избежите большинство расстройств. Употребляйте больше рыбы.

Дева

Звезды на 24 октября говорят Девам, что вам нужно научиться контролировать свои вспышки ярости. Постарайтесь не впадать в истерику, когда что-то идет не так, как вам угодно.

Хороший день для подписания договоров и собеседований, главное - не говорите лишнего.

Весы

Гороскоп для Весов на 24 октября говорит, что в этот день вы окажитесь в центре внимания. Каждый захочет делать вам комплименты и сделать что-то приятное. Ваше очарование будет действовать на всех вокруг.

Можете спокойно просить о чем угодно, мало кто сумеет вам отказать. Старайтесь не передать.

Скорпион

Луна на 24 октября для Скорпионов говорит, что в этот день вам будет скучно. Возможно, появится ощущение того, что вам не с кем поговорить по душам.

Ваши близкие с удовольствием выслушают все, что вас беспокоит, и помогут, чем смогут.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 24 октября вам придется поработать дольше обычного. Постарайтесь не придумывать себе новые обязанности, делайте только то, в чем есть необходимость.

Есть опасность подхватить осеннюю простуду, но если будете соблюдать меры профилактики, то все обойдется.

Козерог

Гороскоп для Козерогов говорит, что 24 октября вы будете много есть. Постарайтесь отказаться от вредных продуктов. Старайтесь пить больше воды, так будет подавляться чувство голода.

Хорошее время для общения с родственниками. Также день отлично подходит для обучения чему-то новому.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 24 октября говорит, что ваше трудолюбие сегодня принесет заслуженные плоды. Вы это заслужили, поэтому принимайте без угрызения совести.

Вечер посвятите любимому занятию, поскольку вы очень нуждаетесь в полноценном отдыхе.

Рыбы

Астропрогноз на 24 октября для Рыб говорит, что вы слишком творческая личность, чтобы обременять себя рутинной работой. Так и скажите тому, кто несправедливо захочет обрушить на вас скучные задания.

Вечер проведите с близкими людьми.

Подобный гороскоп, связывавший астрономические периоды и религию, был и у древних египтян.