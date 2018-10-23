Місія нездійсненна. Триває візит до Москви радника президента Америки з національної безпеки Джона Болтона. З якими меседжами Дональд Трамп відрядив до Росії одного з найближчих соратників? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом з Вашингтона.

Здавалося б, звичайний візит, нічого епохального - зустрічі з главою Радбезу, МЗС, міністром оборони, і під кінець з президентом. Підписувати нічого не планували, просто переговори: донести позицію офіційного Вашингтона і передати на словах можливі меседжі від Трампа. Таку програму американському чиновнику високого рівня в будь-якій країні запланували б. Але є і дві відмінності, і дуже істотні. Ця країна - Росія, а напередодні приїзду Болтона штати оголосили про вихід з ключового договору, який принаймні на папері стримував гонку озброєнь.

Ось чому на сторінках найвпливовіших американських газет, які вийшли сьогодні, чи не в кожній редакційній статті зустрічається слово "конфлікт". Це і конфлікт із союзниками по ЄС і НАТО, яких вихід Америки з ракетної угоди застав зненацька, і конфлікт всередині країни - багато хто в Конгресі засудив це рішення Трампа, і звичайно ж - загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою.

Хоча сам Джон Болтон закликає не драматизувати ситуацію. У Москві, в розмові з кореспондентом BBC, чиновник намагався вгамувати пристрасті. Сказав: "риторика перегріта", мовляв - 17 років тому він уже приїжджав в російську столицю (якраз коли Сполучені штати з договору ПРО виходили) - і нічого, "життя із того часу стало тільки безпечнішим". Одночасно Болтон зізнався - дійсно говорив з російськими чиновниками, що договір, укладений ще за часів Союзу, вже не відповідає сучасним реаліям - світ змінився.

Але ще більше його змінить відмова від договору - кажуть експерти, з якими я говорив тут, у Вашингтоні. Так, США зможуть почати переозброєння. Але це і Росії розв'яже руки, а значить країнам Європи доведеться повністю міняти свою систему протиракетної оборони (в тій же Британії вона, наприклад, мінімальна). А це величезні бюджетні витрати і прямий шлях до гонки озброєнь - політичної гри, в якій переможців не буває.

І сьогодні Болтон не так обговорював умови Росії - як намагався зрозуміти, наскільки великі ставки. І чи можливий "ефект доміно", коли після скасування цієї угоди почнуть розривати й інші. Цей візит планувався задовго до останніх подій, дипломати неофіційно підтвердили нам, що до обговорення (особливо під час зустрічі Болтон-Путін) американською стороною готувалися питання і щодо КНДР, і щодо Ірану, і щодо України. Але тепер сталося так, що приїзд Джона Болтона по суті став початком нового етапу - і в стосунках з Росією, і для Європи, і для самих США.

Коли "повернення часів холодної війни", про що пишуть сьогодні в пресі, - це не тільки відносини між країнами, а й величезні витрати на озброєння, на які доведеться йти всім, щоб втримати баланс сил.