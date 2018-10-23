Реформа у сфері державного управління провалилася. За даними аудиту Рахункової палати України виділені з бюджету кошти, а це мільйони гривень - на впровадження змін у системі держуправління, використали неефективно. Чому - розкаже Даніїл Снісар.

На фінансування так званої реформи державного управління держбюджетом впродовж 2017-18 років передбачена рекордна сума - близько двох мільярдів гривень. Із них встигли розподілити - лише 674 мільйони. А використати за призначенням - ще менше. Усього 205 мільйонів гривень. І це - за два роки.

"Ми дослідили в цілому реформу державного управління, на яку витрачено значні кошти - фактично 200 мільйонів гривень. З них - 55 використано неефективно. Не здійснено належного кадрового забеспечення і формування цього, т.з., реформаторського складу деректоратів, генеральних департаментів в міністерствах і відомствах. Чому цього не зроблено - проаналізовано цілу низку причин. Неналежна координація з боку Кабінету Міністрів в цьому процесі відсутня, на жаль", - заявив Андрій Майснер, перший заступник керівника Рахункової палати України.

Результати аудиту вразили й самих чиновників. Через відсутність належного контролю на ключові посади відповідальних за реформи в Україні призначали людей без необхідної кваліфікації. Серед експертів та керівників експертних груп - прибиральники, менеджери колекторських компаній і навіть працівники фастфудів. Для більш жорсткого контролю виконання реформи повноваження Рахункової палати мають бути розширені. Так вважає Сергій Каплін. Лідер Соціалістичної партії сьогодні вніс до парламенту відповідний законопроект.

"Я буду вимагати від українського парламенту змін у чинному законодавстві і розширення повноважень єдиного незалежного, самостійно перевіряючого органу - Рахункової палати України. Перед нами стоїть задача - виправити всі помилки у реформі державної служби. Для того, щоб туди прийшли гідні люди, підготовлені люди, фахові люди. Тим більше, що сьогодні європейський союз масимально підтримує нас і надає маскимальну підтримку, виділяючі мільйони доларів, євро для того, щоб ми провели відповідну роботу", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України.

Висновки аудиту вже передали до Кабінету Міністрів. На їх розгляд чиновники мають місяць.

"Рахункова палата на сьогодні ставить чіткий дедлайн Кабінету Міністрів. Ми своїм рішенням даємо місяць на реагування на всі рекомендації, висновки рахункової палати. І до 23 січня Кабінет Міністрів і відомства мають повідомити Рахункову палату про чіткі результати реалізації відповідних заходів реагування. Якщо цього не буде - у нас є засоби, надані законом україни про рахункову палату", - говорить Андрій Майснер, перший заступник керівника Рахункової палати України.

Експерти прогнозують: якщо у 2019 році реформа не запрацює на повну, Україна ризикує залишитися без бюджетної підтримки ЄС в обсягах, передбачених Угодою про асоціацію.