Нову стратегію авіаперевезень розробили в українському уряді. Відтепер увагу приділятимуть не лише зростанню кількості пасажирів, а й якості їхнього обслуговування. Прем'єр Володимир Гройсман провів нараду з представниками авіагалузі. Намагався заохотити їх до співпраці з регіональними аеропортами. За словами прем'єра, лише так можна буде оновити летовища. Зокрема, побудувати нові смуги для літаків.

"Дуже важливо, щоб ми з'єднали Україну, в тому числі її авіасполучення з усім світом. Зробили це якісно і максимально конкурентно по свої ціні. Дуже важливий розвиток регіональних аеропортів. Сьогодні вони розвиваються, це позитивно. Візьміть Львів, Одессу, Чернівці, Вінниця, Дніпро, Харків, Херсон. Це ті, в яких пасажиропотік зростає. Там треба думати про більш глобальну програму. Я говоритиму з міжнародними банками. Аби зробити програму по цим аеропортам", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Крім того, прем'єр-міністр спростував чутки про подальше підвищення тарифів на газ для населення. Про це він заявив в ефірі одного з українських каналів. Гройсман пояснив, що зростання ціни на газ - вимушений крок. І запевнив: про збільшення її ще на 35% не може бути й мови.