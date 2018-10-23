Проблему сирітства в Україні можна подолати. Про це заявив лідер "Радикальної партії" під час відкриття дитбудинку "Добре серце" на Львівщині. Нардеп каже, що сприяв виділенню півтора мільйона гривень із держбюджету на цей заклад. Тож там вдалося зробити ремонт, утеплити приміщення, закупити меблі.

Ляшко, який сам виріс у дитбудинках, переконує - подолати соціальне сирітство можна, лише збільшуючи зарплати українцям.

"Довели сьогодні людей до того, що в дітдом віддають дітей, щоби їх прогодувати. От чому головна наша вимога - це підвищення заробітних плат. Не тарифи піднімати, не ціни на газ піднімати, а зарплати людям піднімати. Щоб вони своїх дітей бачили кожен день, щоб вони з ними росли, щоб діти в сім'ї росли. І щоб вони виростали достойними людьми", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер Радикольної партії.