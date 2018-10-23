Пекельне сміття. У місті Городище на Черкащині місцеві жителі виявили величезне сховище тари з-під хімікатів. Каністри звалені просто неба на площі у понад 400 квадратних метрів, і прибирати їх поки що ніхто не збирається. Усі подробиці - в нашому сюжеті.

Тутешні аромати важко передати, вже за сто метрів від цього стихійного звалища на язиці відчувається солодкуватий присмак. Ці триметрові гори каністр складовані просто неба майже в середмісті Городища. І це попри те, що на деяких ємностях чітко вказано 3 або 4 клас токсичності.

Така картина тут - вже другий місяць. Залишки хімічної рідини стікають прямо на землю, а до найближчих помешкань - не більше двохсот метрів. Місцеві жителі розповідають - ємності сюди почали звозити наприкінці літа.

"Коли вітер , немає чим дихати. Сушить повітря в роті, тошнить і так дальше, і так дальше. На ту сторону до хатів доноситься запах хімічних речовин", - розповідає Роман Козюра, житель Городища.

Майже в центрі майданчика цегляний ангар. Тут перероблюють пластмасу. Сморід і випаровування робітникам працювати, схоже, не заважають. Щойно помітивши камеру, викликають власника складу. Депутат Городищенської райради Володимир Зінченко не приховує, що дозволив зберігати ємності орендарям.

"Вони взяли в оренду у мене приміщення і попросили тимчасово скласти каністри на даній території. З каністрами да переборщили - їх дуже багато", - говорить Володимир Зінченко, власник складів.

Володимир Зінченко запевняє: фірма, яка орендує ангар, не збирається переробляти тут каністри з-під хімікатів - мовляв, з директором є усна домовленість. Щоправда, його ім'я та власне назву підприємства - чомусь не пам'ятає.

"А як організація називається ?

Ой довга назва. Вторресурси якісь, не пам'ятаю".

У мерії кажуть: жодних дозволів на розміщення небезпечного сміття та його переробку нікому не давали. Крім того - власник приміщення взагалі не мав права розпоряджатися земельною ділянкою.

"Це комунальна власність, земельна ділянка. Він зараз в процесі оформлення документів. Ну він взагалі, як на мою думку, це не мав права туди завозити", - говорить Володимир Мирошник, Городищенський міський голова.

Місцеві чиновники вже написали заяви в поліцію та екологічну інспекцію. Там почали перевірку і кажуть - за останній рік це вже третій випадок виявлення стихійних звалищ небезпечних відходів у Черкаській області.

"Я вважаю, що це така злочинна схема, коли суб'єкт господарювання бере відповідно у ліцензіата такі небезпечні відходи потім їх зберігає. Ці відходи потребують спеціального поводження", - говорить Сергій Поліщук, перший заступник начальника екологічної інспекції центрального округу.

Правоохоронці з'ясовують, кому належить відпрацьована тара і хто її завіз на територію міста. Якщо винуватця знайдуть, на нього чекають чималі штрафи й навіть кримінальна відповідальність. А якщо ні - прибирати й утилізувати каністри доведеться коштом місцевого бюджету.