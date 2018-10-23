Во вторник вечером, 23 октября, в Киеве на Голосеевском проспекте, 46 из-за повреждения теплосети произошел провал проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"С 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в связи с перекрытием движения полицией из-за провала проезжей части (повреждение теплосети)", - говорится в сообщении.

Также с 18:09 заблокировано движение автобусов маршрутов № 28 и 91.

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