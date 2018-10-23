Скільки становить рекордний джекпот у США? Яку унікальну знахідну виявили на дні Чорного моря? І чому німецькі фермери безкоштовно роздали врожай яблук? Про це та інше в нашому огляді.

У Сполучених Штатах - лотерейний ажіотаж. Джекпот у грі "Меґа мільйонс" сягнув мільярда 600 мільйонів доларів. Рекордний розіграш проведуть сьогодні ввечері. Шанс виграти - один на понад 300 мільйонів. Водночас завтра розіграш проводить лотерея "Пауербол". Там сума скромніша - 620 мільйонів.

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Чималий виграш дістався жителю австрійського міста Вінер-Нойштадт. Затятий відвідувач гральних зал відсудив два з половиною мільйони євро у компанії-оператора автоматів. Чоловік довів, що мав ігрову залежність, тож був частково недієздатним, коли робив ставки. За десять років він витратив на азартні ігри близько двох мільйонів євро.

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Вогняна куля над Мехіко. В центрі мексиканської столиці вибухнула цистерна на алкогольній фабриці. Постраждала щонайменше одна людина. Ще дві тисячі евакуювали. Пожежникам вдалося приборкати полум'я. Що призвело до вибуху поки невідомо.

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Скарби Чорного моря. Міжнародна команда дослідників виявила давньогрецьке торгове судно, віком майже дві з половиною тисячі років. Це найдавніша у світі цілком неушкоджена морська знахідка. Корабель лежить на глибині приблизно два кілометри. За три роки експедиційного проекту, що започаткували у Лондоні, учасники виявили понад 60 затонулих кораблів, зокрема - часів римської імперії, та козацьку чайку 17-го століття.

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Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція, завдовжки 55 кілометрів, з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина переправи прокладена у підводному тунелі. Завдяки новій магістралі дістатися з одного адміністративного району в інший можна у 6 разів швидше. Та виїхати на міст на власному авто не вийде - потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти у рейсовий автобус. Переправу будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.

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Дармовові фрукти. У Німеччині одна з ферм роздала безкоштовно 30 тон яблук. Цього року вродило як ніколи, а ринок заполонили імпортні яблука. Тож продати врожай по собівартості практично неможливо. Аби товар не зіпсувався, його роздали безкоштовно. 30 тон розмели за кілька годин.