Цькування, залякування і домагання у британському парламенті. Незалежне розслідування виявило, що депутати влаштували справжню дідівщину. Вони дозволяють собі принижувати підлеглих та знущатися з них. Серед обвинувачуваних у неприйнятній поведінці - навіть спікер. З подробицями Світлана Чернецька із Лондона.

Результати розслідування в британському парламенті шокують. Протягом півроку незалежний спеціаліст вивчав ситуацію і збирав свідчення працівників. Виявилося, що в будівлі панує суцільне свавілля: цькування та домагання. Мовляв, більшість із співробітників парламенту вважають за велику честь працювати в ньому, тому терплять жахливе поводження з боку депутатів та начальників. А ті користуються повною безкарністю. Дозволяють собі підвищувати голос і принижувати підлеглих. Подеколи доходить і до сексуальних домагань. І найгірше - що той, хто мав би стежити за порядком та культурою поведінки, і сам серед обвинувачених у цькуванні.

"Якщо ми хочемо змінити культуру поведінки в парламенті, необхідно змінити керівництво, починаючи з самої верхівки - спікера. І лише тоді ми зможемо не лише покращити ситуацію для співробітників, а й відбілити репутацію парламенту", - говорить Марія Міллер, депутат парламенту Великої Британії.

Саме спікер парламенту мав би очолити комісію щодо цього розслідування. Та оскільки це за його керівництва процвітало беззаконня, її очолить інший депутат. Ця ситуація знову викликала шквал критики проти спікера. Адже Джону Беркову вдалося вийти сухим із води, коли двоє людей звинуватили його в глузуванні та невмотивованих нападах гніву. Ще півроку тому багато депутатів закликали його піти у відставку. Втім, серед членів парламенту багато й таких, які вважають, що в розпал брекзиту не можна міняти голову парламенту. Адже це лише погіршить і так нестабільну політичну ситуацію в країні. Сам Берков має намір досидіти в кріслі до кінця свого терміну, який збігає наступного року.