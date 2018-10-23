Жорстоке вбивство журналіста в Стамбулі заздалегідь спланували в Саудівській Аравії. З такою заявою виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він розкрив моторошні деталі загибелі Джамаля Хошоґджі, які вдалося з'ясувати турецьким спецслужбам.

Убивство саудівського журналіста обростає дедалі страшнішими деталями. Припускають, що Джамаля Хошоґджі задушили, а тіло розчленували і розчинили в кислоті. За повідомленням одного з турецьких політиків, у криниці на території саудівського консульства знайшли останки тіла. Крок за кроком турецькі слідчі відтворили події 2-го жовтня, коли опозиційний журналіст зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі і зник. Результати розслідування турецький президент переповідає в парламенті. Підготовку до замаху в Саудівській Аравії почали заздалегідь. Для цього до Стамбула за день до смерті Хошоґджі прибуло 15 осіб, серед них - військові генерали. Усі вони відвідали консульство і повернулися до Ер-Ріяда наступного дня після скоєння злочину. Перед убивством у диппредставництві відімкнули систему відеоспостереження. Злочинці намагалися замести сліди, як могли.

"Встановлено, що інший чоловік, котрий маскувався під Джамаля Хашоґджі в такому ж одязі та окулярах, і особа, яка його супроводжувала, вирушили до Ер-Ріяда регулярним рейсом після опівночі. У день інциденту працівників консульства під приводом аудиту зібрали в одній кімнаті. З тієї ж причини решті співробітників дали вихідні", - розповів Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Турецький президент наголошує те, що Ер-Ріяд хоча й на 17-й день після злочину таки визнав убивство журналіста, це вже великий крок. Але вимагає, щоб королівство допомогло з'ясувати, за чиїм саме наказом пролилася кров і чи були у вбивць спільники серед місцевих. Ердоган наполягає - усіх їх мають притягти до відповідальності.

Тим часом в Ер-Ріяді розпочався інвестиційний саміт. Через скандал довкола вбивства журналіста багато світових лідерів проігнорували цю зустріч. Тож тепер влада намагається всіляко залагодити ситуацію.

"Я запевнив короля Салмана та кронпринца Мохаммеда, що розслідування буде досконалим і повним, щоби правду встановили і щоб винні відповіли за свої дії. Також будуть передбачені процедури та механізми, щоби таке більше не повторилося", - говорить Адел Аль-Джубейр, міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Та чи справді Ер-Ріяд сприятиме слідству - невідомо. За повідомленнями ЗМІ, убитий журналіст перейшов дорогу самому кронпринцеві Салману і саме він вимагав знищити свого опонента. Джамаль Хашоґджі не раз критикував принца за його самодурство та вибіркову справедливість.