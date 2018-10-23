Вирок є - покарання немає. На Волині засудженого чоловіка не змогли відправити у виправну колонію, бо там не було вільних місць. Як таке могло статися? - з'ясовували наші кореспонденти.

У січні цього року у родині Наталії Сачук з села Охнівка сталася трагедія. Її 16-ти річному синові Івану вистрелив в голову сусід-одноліток. Хлопець помер на місці.

"Прибіг до мене їх син Роман. Сказав тьоть Наташа, я нечаяно вистрілив Вані в голову. Я прибігла, двері правда, були закриті син лежав якраз навпроти дверей".

Наталя у смерті сина звинувачує не стільки сусідського малого, скільки його батька. Жінка впевнена, якби в будинку не було зброї, то трагедії можна було б уникнути. Юнак, обвинувачений у вбивстві, досі не покараний. Тривають експертизи. А от його батька - вже засудили - на 2 роки за недбале зберігання зброї. Проте, чоловіка, який мав би відбувати покарання, Наталя зустріла просто на вулиці.

"27 вересня було відтворення слідчих дій - слідчий експеримент. Під'їхала я на слідчий експеримент і просто побачила, що він виходить з дверей. Він пройшов повз мене. Вони передзвонили і там їм сказали, що він пройшов медогляд, але на разі поки що він вдома, бо нема у в'язниці свободних місць", - розповідає Наталія Сачук, жителька села Охнівка.

"Завжди є вільні та вакантні місця для усіх злочинців. Тобто якщо є вирок суду - працівники Національної поліції можуть спільно з Нацгвардією виконувати рішення суду тим, що вказану особу етапують доставляють до СІЗО", - говорить Давид Ляхович, керівник прес-служби Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

У місцевій прокуратурі пояснюють, сталася прикра помилка і вже все виправили.

"Вирок пройшов вже апеляційне оскарження і чоловік був засуджений до двох років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили і був невчасно звернутий до виконання працівниками поліції. Нині засуджений взятий під варту, і перебуває в процесі етапування у Маневицьку виправну колонію №42", - говорить Наталія Мурахевич, прес-секретар прокурора Волинської області.

Прокурори вимагатимуть покарання для неуважних правоохоронців.

"Керівництво Волинської поліції прийняло рішення про проведення відповідного службового розслідування, в ході якого будуть з'ясовані всі обставини і у випадку встановлення порушень з боку співробітників, вони будуть притягнуті відповідно до відповідальності", - говорить Віктор Гомоль, речник ГУ НП у Волинській області.

Тим часом Наталія Сачук щодня ходить на могилу сина. І твердо вирішила домогтися покарання тих, хто відібрав у неї дитину.