В Одессе вспыхнул стадион: очевидцы напуганы взрывами [ Редактировать ]
Пожар в эти минуты происходит на стадионе "Черноморец". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях, которые пишут, что загорелся склад "Цитруса".
Информацию подтвердили в пресс-службе ГосСЧС. В настоящее время в срочном порядке убирают машины с парковки.
По состоянию на 20:45, на месте находится около семи пожарных расчетов. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.
Пожарные только приступают к тушению и разворачивают рукава. Людей из здания эвакуировали.
По состоянию на 20:55 известно, что пожар случился в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы слышали взрывы.
По некоторым данным, источник возгорания находится в офисе "Цитрус Прокат", а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.
Ранее в Киеве загорелся отель.
по теме
В Одесской области пронесся "смерч" из комаров (видео)
Также в Одесской области зафиксировали нашествие медуз
Жуткий пожар унес жизни всей семьи
Трагедия произошла под Киевом в ночь на воскресенье
На Волині горять торфовища
Торф неподалік села Серхів у Маневицькому районі горить уже сьомий день. Їдкий дим отруює повітря. Люди в навколишніх селах задихаються
На Рівненщині біля АЗС загорілась автівка
На Рівненщині ледь не вибухнула автозаправна станція. Усе через двох п'яних далекобійників. На ніч вони припаркували свою вантажівку на стоянці поруч з АЗС у селі Опарипси
Масштабна пожежа в Одесі: спалахнули пляжні будинки
Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах - заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі