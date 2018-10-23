Пожар в эти минуты происходит на стадионе "Черноморец". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях, которые пишут, что загорелся склад "Цитруса".

Информацию подтвердили в пресс-службе ГосСЧС. В настоящее время в срочном порядке убирают машины с парковки.

По состоянию на 20:45, на месте находится около семи пожарных расчетов. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.

Пожарные только приступают к тушению и разворачивают рукава. Людей из здания эвакуировали.

По состоянию на 20:55 известно, что пожар случился в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы слышали взрывы.

По некоторым данным, источник возгорания находится в офисе "Цитрус Прокат", а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.

Ранее в Киеве загорелся отель.