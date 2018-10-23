Актеры "Дизель Шоу" опубликовали трогательное видео в память о Марине Поплавской, которая разбилась в ДТП 20 октября. Щемящий ролик был опубликован на YouTube-канале и в Instagram.

"В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене - пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина - Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", - написали на странице "Дизель Шоу".

На этих видео собраны самые яркие кадры из выступлений и роли, которые при жизни исполнила артистка. Сама запись начинается словами Марины Поплавской "Я вас больше всего люблю, я за вас жизнь отдам".

Напомним, утром, 20 октября, артисты юмористического проекта "Дизель Шоу" попали в ДТП под Киевом, в результате которого погибла актриса Марина Поплавская.