Переможців та призерів Третіх юнацьких Олімпійських ігор привітав президент. За словами Петра Порошенка, кожен зі спортсменів зробив величезний внесок в утвердження статусу України. Він подякував чемпіонам, які завоювали 7 золотих медалей, 8 срібних і стільки ж бронзових. Президент вважає, що навіть Національна олімпійська збірна може брати приклад із юнаків.

"У змаганнях, в яких брали участь представники більше 200 країн, коли Україна увійшла в неофіційному заліку у десятку найкращих - це є ваш внесок в утвердження статусу України в світі . Зараз весь світ демонструє солідарність з Україною в нашій боротьбі. Країна, яка дає відсіч російському агресору. Але надзвичайно важливо, щоб весь світ дізнався про Україну і зі спортивних перемог", - говорить Петро Порошенко, президент України.

"Я дуже вдячна Україні за підтримку, за олімпійський дух, які дуже допомогли нам на змаганнях, у боротьбі, дуже приємно вертатись до України і чути похвалу і бачити як люди надзвичайно раділи за нас", - говорить Катерина Чорній, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування.