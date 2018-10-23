Донецкий "Шахтер" провел матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" выступил чемпион Англии "Манчестер Сити".

Матч прошел на стадионе "Металлист" в Харькове со счетом - 0:3.

Видео гола Силвы в ворота "Шахтера"

Видео гола Ляпорта в ворота "Шахтера"

В матче между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" именно гости первыми открыли счет. При этом не обошлось без участия Криштиану Роналду.

Счет мачта - 0:1.

Видео гола Дибала в ворота МЮ

Ранее стало известно о жуткой травме игрока сборной Украины, из-за которой футболист рискует пропустить остаток сезона.