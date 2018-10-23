Лига чемпионов: результаты матчей 23 октября [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" провел матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" выступил чемпион Англии "Манчестер Сити".
Матч прошел на стадионе "Металлист" в Харькове со счетом - 0:3.
Видео гола Силвы в ворота "Шахтера"
Видео гола Ляпорта в ворота "Шахтера"
В матче между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" именно гости первыми открыли счет. При этом не обошлось без участия Криштиану Роналду.
Счет мачта - 0:1.
Видео гола Дибала в ворота МЮ
Ранее стало известно о жуткой травме игрока сборной Украины, из-за которой футболист рискует пропустить остаток сезона.
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