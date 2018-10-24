Трагедия в Керчи: появились новые подробности [ Редактировать ]
Студент технологического колледжа Керчи Владислав Росляков, устроивший в учебном заведении взрыв и стрельбу, помимо оружия взял с собой флешку.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
На носителе объемом в 4Gb обнаружены скриншоты компьютерной игры Doom, а также фотографии колледжа. Помимо этого, на носителе было около сотни инструкций по созданию взрывчатки.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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