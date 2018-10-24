Студент технологического колледжа Керчи Владислав Росляков, устроивший в учебном заведении взрыв и стрельбу, помимо оружия взял с собой флешку.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

На носителе объемом в 4Gb обнаружены скриншоты компьютерной игры Doom, а также фотографии колледжа. Помимо этого, на носителе было около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.