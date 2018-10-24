В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Конфликт произошел между двумя группами мужчин. У одного из участников конфликта очевидцы заметили предмет, похожий на пистолет.

Через некоторое время был слышен как минимум один выстрел. Детали случившегося инцидента выясняются.

Днями ранее возле станции метро "Харьковская" произошла массовая драка со стрельбой.