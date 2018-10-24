В Киеве на Теремках водитель Toyota Camry во время погони врезался в Ford Escort и пытался скрыться.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, они попытались остановить Toyota еще на улице Академика Заболотного из-за того, что у автомобиля не работал габарит. Однако, вместо остановки, Toyota Camry начала уезжать от правоохранителей.

Началась погоня, за нарушителем патрульные гонялись по всем Теремкам. Все закончилось на улице Дмитрия Луценко, когда водитель Toyota не ожидал, что дороги дальше нет.

Авто врезалось в припаркованный Ford и залетело на бордюр, после этого машина вылетела снова на дорогу, но уже была не на ходу.

Двое мужчин, выбежали из Toyota и начали убегать. Один мужчина скрылся во дворах, его не догнали, а второй забежал на автостоянку, там его задержали полицейские.

Задержанного зовут Денис, он рассказал, что ехал в машине со знакомым, который сидел за рулем, почему водитель не остановился на требования патрульных он не знает. Однако свидетели данного происшествия утверждают, что именно Денис сидел за рулем машины.

Денису предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотических веществ в организме, однако он отказался от посещения нарколога.

При этом подтвердил, что курил коноплю за три часа до происшествия. На Camry были установлены грузинские номерные знаки, однако они не действительны. При проверке автомобиля по базе было установлено, что около месяца назад эту Toyota угнали в Дарницком районе.

Также на место происшествия выезжали пожарные, так как машина задымилась, но дальнейшего горения не было.

Обошлось без пострадавших.

Утром, 23 октября, в центре Киева автокран буквально растрощил два десятка автомобилей.