Создание газопровода "Северный поток-2" представляет собой опасность для Украины и Словакии.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью для "Польского радио".

"Наша позиция однозначна и неизменна. Мы считаем, что "Северный поток-2" - это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономикой. Это предприятие политического и экономического характера, реализуемого прежде всего Россией. К сожалению, в этом участвуют немецкие фирмы", - сказал он.

По его словам, Польша пытается обеспечить свою энергетическую безопасность за счет налаживания поставок сжиженного природного газа из США, а также природного газа с Норвежского шельфа.

"Появление газопровода "Северный поток-2" без сомнения представляет собой опасность для Украины, Словакии, а также представляло бы опасность для Польши, если бы мы не предпринимали шаги для защиты", - указал польский лидер.

Ранее мы писали о том, что у "Нафтогаза" есть запасной план на случай, если газопровод "Северный поток-2" будет запущен.