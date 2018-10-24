Создание "Северного потока-2" угрожает Украине - Дуда [ Редактировать ]
Создание газопровода "Северный поток-2" представляет собой опасность для Украины и Словакии.
Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью для "Польского радио".
"Наша позиция однозначна и неизменна. Мы считаем, что "Северный поток-2" - это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономикой. Это предприятие политического и экономического характера, реализуемого прежде всего Россией. К сожалению, в этом участвуют немецкие фирмы", - сказал он.
По его словам, Польша пытается обеспечить свою энергетическую безопасность за счет налаживания поставок сжиженного природного газа из США, а также природного газа с Норвежского шельфа.
"Появление газопровода "Северный поток-2" без сомнения представляет собой опасность для Украины, Словакии, а также представляло бы опасность для Польши, если бы мы не предпринимали шаги для защиты", - указал польский лидер.
Ранее мы писали о том, что у "Нафтогаза" есть запасной план на случай, если газопровод "Северный поток-2" будет запущен.
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