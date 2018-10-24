31-летний лейтенант полиции, госпитализированный 20 октября в результате ДТП на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская", в ночь на 24 октября скончался в больнице не приходя в сознание.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", - сообщает Нацполиция.

Напомним, в результате ДТП рядовой патрульной полиции 22-летний Назар Присташ погиб на месте.