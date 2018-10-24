ДТП под Львовом: в больнице умер второй полицейский [ Редактировать ]
31-летний лейтенант полиции, госпитализированный 20 октября в результате ДТП на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская", в ночь на 24 октября скончался в больнице не приходя в сознание.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", - сообщает Нацполиция.
Напомним, в результате ДТП рядовой патрульной полиции 22-летний Назар Присташ погиб на месте.
по теме
На Львівщині автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою
І ще одна страшна аварія на Львівщині. Під час патрулювання дороги "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Мощана автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою
"Поставьте свечку": актриса "Дизель шоу" рассказала о состоянии после аварии
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о своем текущем состоянии
Полицейский насмерть сбил пенсионера под Одессой
В Одесской области полицейский выехал на "встречку" и насмерть сбил 69-летнего мужчину
Похороны Марины Поплавской: фото и видео с церемонии прощания в Житомире
В житомирском театре имени Кочерги состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водителю вынесли приговор
В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Михаилу Манюку