Одномоторный самолет с крестом люфтваффе нацистской Германии времен Второй мировой войны рухнул 23 октября на шоссе номер 101 в штате Калифорния, США.

Самолет перекрыл движение на трассе неподалеку от Лос-Анджелеса и загорелся, сообщает местная телекомпания KTLA, которая опубликовала видео происшествия.

Пилот самолета не пострадал. Прибывшие на место крушения сотрудники пожарной охраны потушили обломки. О причинах аварии пока не сообщается, как и о данных, кому принадлежал самолет.

До этого в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.