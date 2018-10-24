"Фашистский" самолет разбился на трассе в Калифорнии (видео) [ Редактировать ]
Одномоторный самолет с крестом люфтваффе нацистской Германии времен Второй мировой войны рухнул 23 октября на шоссе номер 101 в штате Калифорния, США.
Самолет перекрыл движение на трассе неподалеку от Лос-Анджелеса и загорелся, сообщает местная телекомпания KTLA, которая опубликовала видео происшествия.
Пилот самолета не пострадал. Прибывшие на место крушения сотрудники пожарной охраны потушили обломки. О причинах аварии пока не сообщается, как и о данных, кому принадлежал самолет.
До этого в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.
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