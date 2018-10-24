Под Киевом погиб трехлетний ребенок из-за пьяной матери [ Редактировать ]
В одном из сел Киевской области во время пожара погиб трехлетний ребенок.
Женщина оставила без присмотра в доме двух малолетних детей и ушла к своему знакомому употреблять спиртные напитки, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"В доме, где находились дети, в результате замыкания проводки, произошел пожар. Домой мать пришла в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
5-летний мальчик сумел покинуть дом через окно, а его трехлетний брат погиб от отравления угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия". Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
В Одесской области также произошла трагедия - авто дважды раздавило годовалого ребенка.
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