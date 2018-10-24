До корупційної схеми були також залучені адвокат та лікар

П'ятьох суддів та прокурора затримали у Молдові працівники Антикорупційної прокуратури. Їм закидають хабарництво в особливо великих розмірах.

В обмін на гроші, ті ухвалювали виправдувальні вироки. Прокуратура оприлюднила відео - на кадрах видно, як одна із підозрюваних розподіляє кошти.

До корупційної схеми були також залучені адвокат та лікар. Усі під арештом.