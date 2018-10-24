На Черкащині жителі виявили величезне сховище тари з-під хімікатів

Тутешні аромати важко передати, вже за сто метрів від цього стихійного звалища на язиці відчувається солодкуватий присмак. Ці триметрові гори каністр складовані просто неба майже в середмісті Городища. І це попри те, що на деяких ємностях чітко вказано 3 або 4 клас токсичності