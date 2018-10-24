У Дніпрі викрили наркоділків, які торгували психотропами [ Редактировать ]
Наркоділків, які торгували психотропами викрили в Дніпрі. Пігулки вони збували в кількох підконтрольних їм аптеках.
За попередньою інформацією, тільки з однієї "точки" одержували понад мільйон гривень щомісяця.
Під час трусу правоохоронці вилучили понад 2 тисячі таблеток, їх направили на експертизу. Наразі тривають слідчі дії.
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