В столиці затримали банду квартирних злодіїв [ Редактировать ]
Банду квартирних злодіїв затримали в столиці. Трьох чоловіків упіймали "на гарячому", коли ті виносили з будинку чужі речі. Крадії орудували магнітними ключами та набором відмичок, - повідомили в Нацполіції.
Там порушили кримінальне провадження за статтею "Грабіж". Затриманим світить до восьми років за ґратами.
"Вже збиралися виходити з квартири, як в цей момент власниця повернулася з роботи, та намагалася зайти до себе в помешкання. Хлопці, побачивши власницю, відштовхнули її. Забравши речі, почали тікати. Виявилося, що в їх сумках були ці речі, які вони винесли з квартири жінки", - розповідає оперативний працівник Національної поліції.
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