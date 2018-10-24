Банду квартирних злодіїв затримали в столиці. Трьох чоловіків упіймали "на гарячому", коли ті виносили з будинку чужі речі. Крадії орудували магнітними ключами та набором відмичок, - повідомили в Нацполіції.

Там порушили кримінальне провадження за статтею "Грабіж". Затриманим світить до восьми років за ґратами.

"Вже збиралися виходити з квартири, як в цей момент власниця повернулася з роботи, та намагалася зайти до себе в помешкання. Хлопці, побачивши власницю, відштовхнули її. Забравши речі, почали тікати. Виявилося, що в їх сумках були ці речі, які вони винесли з квартири жінки", - розповідає оперативний працівник Національної поліції.