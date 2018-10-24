Гектар соснового лісу знищили у Деснянському районі столиці. Чотири сотні дерев отруїли хімікатами. Лісники та екологи переконані - це зробили ті, хто накинув оком на земельну ділянку, аби пустити її - під чергову забудову. Як діяли злочинці та які версії висуває поліція - дізнавалась Магда Кривовяз.

"В кожному дереві, їх тут близько 4 сотен ми бачимо такі отвори, дірки, ось, ось, десь 2,4,5 на кожному дереві".

Перші ознаки ураження з'явилися тут влітку, а за кілька місяців уся ділянка лісового масиву остаточно всохла.

"Десь у липні він став такого яскравого рудого, не природнього кольору. Всі бачили, хто їздив по броварському. І ось зараз вересень місяць ліс впав, вмер одночасно", - говорить Ігор Кирикевич, еколог.

"Сподівалося, що це така окраска внаслідок опилення, після дощів воно пройде. Воно не проходило. Вже у вересні ми побачили, що цей процес не зворотній", - говорить Юрій Дубів, головний лісничий КП "Дарницьке ЛПГ".

Дерева знищили умисно, переконані екологи та лісничі. Найймовірніше, щоб прибрати до рук землю біля проспекту.

"Кожне дерево заселене. Від одних механічних отворів дерево не всохне, а тут від 2-3 отворів, засохло дерево яке росло протягом 60-65 років ", - говорить В'ячеслав Дейнюк, інженер охорони захисту лісу КП "Дарницьке ЛПГ".

"Дріль чи шуроповер, і туди ймовірно закачували рідину арборицид - це речовина, хімікат, який вбиває дерево, конкретну породу дерева. Далі це замазувалося замазкою аби рідина не випаровувала у дерева, якщо це так, то дерево не має шансу", - говорить Ігор Кирикевич, еколог.

Така ситуація в цьому районі вперше, кажуть лісничі. І щойно вони закінчили обстеження і зрозуміли, що це не природне явище, а справа рук людей - одразу звернулися до поліції. Однак правоохоронці стверджують: для відкриття кримінального провадження не вистачає документів.

"У зв'язку з тим, що до цього часу нам не була надана жодна довідка щодо суми матеріального збитку, дана інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилася, тому жодного відкритого кримінального провадження в нас на даний момент не розслідується", - говорить Наталія Федоровська, старший інспектор відділу моніторингу Деснянського УП ГУНП у Києві.

Лісничі ж стверджують: уже звернулися до екологічної інспекції, щоб там надали відповідну довідку. І додають, навесні всі ці сосни доведеться спиляти. Однак планують влаштувати велику толоку і відновити цей лісовий масив.