В жуткой аварии в метро Рима пострадали украинцы - СМИ [ Редактировать ]
Среди пострадавших в обрушении эскалатора римского метро 23 октября - четверо граждан Украины, сообщает ТАСС.
Пострадавшие - болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с клубом "Рома".
Один из пострадавших россиян сейчас находится в реанимации - он получил очень серьезную травму и лишился ноги, передает sport-express.ru.
"Трое, которые получили наиболее серьезные ранения, находятся в больнице "Умберто I", у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, все - граждане России - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс", - говорится в сообщении.
Накануне в Риме затопило несколько станций метро.
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