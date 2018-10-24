Среди пострадавших в обрушении эскалатора римского метро 23 октября - четверо граждан Украины, сообщает ТАСС.

Пострадавшие - болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с клубом "Рома".

Один из пострадавших россиян сейчас находится в реанимации - он получил очень серьезную травму и лишился ноги, передает sport-express.ru.

"Трое, которые получили наиболее серьезные ранения, находятся в больнице "Умберто I", у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, все - граждане России - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс", - говорится в сообщении.

Накануне в Риме затопило несколько станций метро.