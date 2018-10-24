Маленькій Мілані потрібна дороговартістна операція [ Редактировать ]
Маленькій Мілані зі Львова лише два місяці. І кожен день її існування - це боротьба за життя. У дівчинки - вроджена аномалія жовчо-вивідних шляхів, врятувати її може лише пересадка печінки. Операцію вже погодилися зробити в Бельгії, тож батьки терміново шукають на неї гроші.
"Ты мой желточек".
Так ласкаво називає свою донечку мама Дарина. У дівчинки порушена функція виведення жовчі з організму, тому її шкіра - світло-жовтого кольору.
"Это шрамы остались от биопсии, ту которую делали в Харькове", - розповідає Дарина Свердликова, мати Мілани.
Атрезія жовчовивідних шляхів - такий діагноз встановили маленькій Мілані лікарі у Львові. Аномалія вроджена, тож передбачити її неможливо. Жовч отруює печінку, яка щодня працює дедалі гірше.
"Я не представляю себе жизни без этого ребенка. Так как мы очень его ждали и планировали, и это желанный ребенок. Ну так получилось мы никогда не думали, что может так произойти с нашими детьми", - розповідає Дарина Свердликова, мати Мілани.
З таким діагнозом Мілана зможе прожити ще півроку. Тому дівчинці необхідне термінове пересадження печінки. Донором може стати мама. Провести складну операцію немовляті погодилися лікарі в Бельгії.
"Вона поступила вже у досить важкому стані. Діагноз був встановлений в терміні який вже був занадто пізнім для проведення паліативних операцій і тому єдиним засобом лікування таких дітей є трансплантація печінки", - розповідає Галина Курило, лікар-хірург Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Єдина проблема - гроші. На операцію батькам потрібно 134 тисячі євро. Для багатодітної сім'ї, де виховують ще трьох дітей, ця сума непідйомна.
"Мы просим всех о помощи. помогите спасти нашу крошечку маленькую. У нее все равно есть все шансы на обычную жизнь на обычного ребенка", - говорить Дарина Свердликова, мати Мілани.
Родичі та знайомі вже допомогли родині зібрати 6 тисяч євро. Та цього замало.
Часу залишилося зовсім мало, тож якщо вам не байдуже чуже горе - допоможіть Мілані одужати. Банківські реквізити родини ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua в розділі "Ми допомагаємо".
5168 7573 7795 1332 Приватбанк Свердликова Дарина (мати)
5469380011505871 Сбербанк Ольга Віталіївна Шпорина (довірена особа)
+380505007294 Свердликова Дарина - мати
+380996787229 Зубко Ігор - тато
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