У Черкасах уже другий місяць не можуть ввести в експлуатацію чотири будинки сімейного типу. Їх для прийомних родин звів німецький благодійний фонд. Будівництво завершили ще в серпні й туди вже заїхали прийомні батьки, але забрати дітей із сиротинця їм не дозволяють - потрібно офіційно оформити житло. Та щоб отримати необхідні документи - вони мають сплатити у міський бюджет так звану "пайову участь", а це більш як сотня тисяч гривень. Чи є шанс здолати бюрократичні перепони - Станіслав Кухарчук розповість.

Та щоб отримати необхідні документи, вони мають сплатити у міський бюджет так звану "пайову участь", а це понад сотня тисяч гривень. Чи є шанс здолати бюрократичні перепони - Станіслав Кухарчук розповість.

"Одна от там стоїть, дві от тут, а інші по оцих боках".

Восьмирічна Джесіка проводить екскурсію своїм новим будинком - шість кімнат, велика гостьова зала, чотири вбиральні, величезна кухня. До цього родина Темченків поневірялася по найманих квартирах. З таким житлом, каже голова сім'ї, тепер вдасться втілити давню мрію - усиновити дітей-сиріт.

"І так моя сестра якось так пошуткувала , ну ось дом стоїть, бажання є, чому ти не хочеш взяти. Ну в нас буде двоє наших діток і ще восьмеро діток з інтернату, ну ми хочемо щоб це було декілька сімей, щоб це були братік і сестричка", - розповідають Василь, Вероніка Та Джесіка Темченки, прийомна родина.

Таких будинків у спальному районі Черкас уже чотири. Кожен вартістю понад два мільйони гривень - до оселі проведені всі комунікації, є меблі та побутове обладнання. Та щоб привести сюди малечу із сиротинці, не вистачає лише документації на введення будинку в експлуатацію. Отримати її можна буде, сплатившим до міського бюджету так звану "пайову участь", кажуть майбутні прийомні батьки.

"Умовно кажучи - це плата у місто, до бюджету міста за те що побудовані таки будинки, якщо це буде навіть один відсоток від тої суми, що тут побудовано і вкладено німецькою стороною, то це буде достатньо і його треба ж десь знайти", - говорить Анатолій Харченко, прийомний батько.

Для родин та власника землі - це поки що нереально. Люди не раз зверталися до чиновників, аби ті скасували для них умову пайової участі, але безрезультатно. Принаймні на минулій сесії міськради депутати - звернення родин не підтримали. Та щодо сьогоднішнього засідання прогнози доволі оптимістичні.

"Я думаю, що депутати мали б підтримати це рішення , оскільки це логічно - це мова іде не про бізнес, не про комерційне якесь питання і навіть про питання приватної якоїсь особи", - говорить Ярослав Нищик, секретар Черкаської міської ради.

Питання про скасування пайової участі для будинків сімейного типу - депутати розглядають першим. Щоправда, не без гучних дебатів - чиновники з юридичного управління наголошують - таке рішення не є повноваженням міськради. Та зрештою таки знайшли вихід із ситуації.

"- Тому я вам задаю я вам питання ? Чи будете ви звертатись до мера чи самі звертатись ! - Не будемо! Ми будемо голосувати, а ви вето на це накладати не будете? - Не будемо".

Рішення депутати приймають майже одноголосно. Тепер люди можуть оформити документи в управлінні архітектури і вже за місяць-півтора забрати дітей із сиротинця.