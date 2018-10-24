Родичі онкохворих вимагають виділили обіцяні гроші на лікування [ Редактировать ]
Вони живуть під стінами Міністерства охорони здоров'я понад два місяці. Родичі онкохворих вимагають, щоб чиновники виділили обіцяні гроші на лікування за кордоном. Питання в МОЗі мали вирішити ще два дні тому. Деталі ситуації з'ясовувала Лариса Зубенко.
Тетяна із чоловіком живуть у наметах біля МОЗу з середини літа. Їхньому сину Едуарду наприкінці весни поставили діагноз - гострий лейкоз. Потрібна операція за кордоном вартістю 110 тисяч доларів. Лікарі кажуть - шанси на життя у чоловіка щодня зменшуються.
"Лікар каже: вам трансплантація потрібна була ще вчора, уже пройшли третю хіміотерапію, вже на носі четверта. Мій чоловік взагал,і то просто 66 днів проспав у палатці. Просто в мене немає слів, так жорстоко з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, коли вже штурмом брали МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками", - розповідає Тетяна Вітушинська, мати онкохворого.
Більшість жителів наметового містечка не місцеві. Ольга, покинувши роботу, приїхала з Харкова. У її сестри Юлі рідкісна хвороба - лімфома Ходжкіна - простіше кажучи, рак лімфатичної системи. Дівчині потрібна друга операція, аби зробити першу, сім'я продала квартиру, але зібрати гроші самотужки все одно не можуть. У Міністерства відповідь - та сама, що для всіх - чекайте.
"Раньше тепло было, сейчас вот вообще мороз, а когда дождь, палатка сыреет, спать практически нереально, поэтому я думаю, что Министерство на это и рассчитывает, что сейчас еще снег пойдет и мы просто отсюда тупо уйдем", - говорить Ольга, сестра онкохворої.
Але йти від Міністерства мітингарі не збираються. Аби чиновники звернули на них увагу запалюють фаєри.
" Міністерство каже, що ми шукаєм гроші, але ми це чуєм другий тиждень, приходьте завтра-післязавтра, ми з вами зустрінемось, але зустрічі батьків і чиновників із Міністерства тривають 5 хвилин - вони чергову порцію брехні скажуть і знову - чекайте", - говорить Юрій Токарчук, волонтер, член ГО "Національний рух "За трансплантацію".
На рішення МОЗу зараз чекають 60 онкохворих. З початку безстрокової акції мітингарів уже поменшало.
Є тут і намети тих, хто не дожив до трансплантації. Володимир Скрипов помер місяць тому, залишивши трьох неповнолітніх дітей.
Учасники акції обіцяють - з початком заморозків не розійдуться, а перенесуть намети в будівлю Міністерства.
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Родичі онкохворих вимагають виділили гроші на лікування за кордоном
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