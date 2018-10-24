На Хмельниччині знищили тонну конфіскованих наркотиків [ Редактировать ]
Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків. Їхня приблизна вартість на "чорному ринку" становить понад півтора мільйона гривень, - повідомили у прес-службі поліції.
Серед ліквідованого були препарати рослинного та синтетичного походжень. Усе це правоохоронці раніше вилучили в рамках різних кримінальних проваджень, за якими вже відбулися судові процеси.
"Під наглядом комісії у складі працівників поліції, СБУ та управління юстиції відбулось знищення наркотичних засобів. Як синтетичних так і рослинного походження. Здебільшого рослинного походження - це марихуана та макова солома, синтетична - це амфітамін та метадон", - говорить Сергій Кемінь, заступник начальника управління протидії наркозлочинності Нацполіції Хмельницької області.
по теме
Под Запорожьем нашли тайник боеприпасов и наркоплантацию (фото)
В селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили и уничтожили наркоплантацию
ДТП на Хмельниччині: правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок
Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? - усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти
На Хмельниччині правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок
Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? - усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти
Пьяный сотрудник СБУ избил полицейского
В Сумах патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ
У Дніпрі викрили наркоділків, які торгували психотропами
Наркоділків, які торгували психотропами викрили в Дніпрі. Пігулки вони збували в кількох підконтрольних їм аптеках