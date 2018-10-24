Роботи на водогоні тимчасово припинили

На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону "Горлівка-Торецьк".

Вантажівка, яка перевозила на собі екскаватор, наїхала на вибуховий пристрій. Унаслідок розриву - контужений водій. Інші ремонтники не постраждали.

Роботи на водогоні тимчасово припинили.