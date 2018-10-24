На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні [ Редактировать ]
На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону "Горлівка-Торецьк".
Вантажівка, яка перевозила на собі екскаватор, наїхала на вибуховий пристрій. Унаслідок розриву - контужений водій. Інші ремонтники не постраждали.
Роботи на водогоні тимчасово припинили.
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